Команда заблокированного белорусского сайта TUT.BY запустила новое издание

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08.07.2021, 19:56, Новости дня
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“Бывшая команда TUT.ВY запускает новое медиа – Zerkalo.io. Мы – это часть бывшей команды редакции и социальных сетей TUT.ВY. Мы – это и вы, наши читатели. Zerkalo.io, как и TUT.ВY, можно (и нужно) читать. Мы продолжим публиковать самые важные новости общественно-политической жизни Беларуси”, – говорится в сообщении.

Журналисты отметили, что страницы TUT.ВY в соцсетях станут соцсетями Zerkalo и со временем поменяют названия.

“Zerkalo.io закончит свое существование в тот день, когда TUT.ВY сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси со всем архивом публикаций. Когда это произойдет, мы не знаем”, – добавила команда издания.

Позже издание сообщило в Telegram, что новый сайт не открывается из Беларуси. Читателям посоветовали воспользоваться VPN.

Контекст:

В офисы белорусского оппозиционного портала TUT.BY в Минске и в регионах, а также домой к его редакторам пришли силовики 18 мая. Комитет государственного контроля Беларуси сообщил, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело, статья – “уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере”.

После обысков силовики задержали 13 сотрудников портала TUT.BY. В Генпрокуратуре Беларуси заявили, что обыски были связаны с “многократным нарушением законодательства в части размещения запрещенной информации на портале TUT.BY. Заявление прокуратура опубликовала 18 мая в YouTube.

Домен сайта TUT.BY заблокирован, сообщал соучредитель портала Кирилл Волошин. Сайт не открывается также ни в Украине, ни в России даже с использованием VPN.

По данным платформы SimilarWeb, TUT.BY является самым популярным СМИ в Беларуси. TUT.BY активно освещал массовые акции протеста, которые начались в Беларуси 9 августа 2020 года после выборов президента.

В декабре прошлого года портал лишили статуса СМИ из-за четырех предупреждений, которые он получил за свои материалы.

Кроме того, под преследование попала и журналистка TUT.BY Катерина Борисевич. Ее приговорили к шести месяцам в колонии за материал, в котором она рассказала, что умерший в больнице после избиения белорус Роман Бондаренко был трезв, вопреки заявлениям властей.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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