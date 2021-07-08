В Индонезии умерла главная исследовательница вакцины Sinovac. Ее похоронили по COVID-протоколу

Об этом пресс-служба Bio Farma сообщила в Twitter 7 июля.

Innalillahi wainnailaihi rajiun.

Keluarga besar Bio Farma Berduka, atas meninggalnya Novilia Sjafri Bachtiar (Kepala Divisi Surveilans dan Riset Klinis Bio Farma) di RS Santosa Bandung, pk 02.05WIB. Semoga Allah.SWT memberikan tempat terbaik di sisiNya, Aamiin * pic.twitter.com/eb1TvmNh7U

— Bio Farma (@biofarmaID) July 7, 2021

Исследовательница болела COVID-19, ее похоронили по COVID-протоколу, сообщил порталу Liputan6.com глава службы по связям с общественностью Университета Паджаджаран Данди Суприади. Новилия Съяфри Бахтияр преподавала в этом университете.

Sindonews в Bio Farma заявили, что причина смерти ученой неизвестна, но подтвердили, что ее хоронили по COVID-протоколу.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в Индонезии с начала вспышки подтвердили почти 2,4 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 62,9 тыс. человек.

Контекст:

В Индонезии вакцину CoronaVac, произведенную Sinovac Biotech, используют для вакцинации в том числе медиков.

Препарат проходил третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 50,38% до 91,25% эффективности. В компании “Лекхим”, которая поставляет эту вакцину в Украину, заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac). В Украину доставили 1,9 млн доз вакцин Sinovac, еще более 5 млн ожидают в июле.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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