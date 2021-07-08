В РФ на четверть упали цены на iPhone 11

Напомним, что два года назад после выхода на мировой рынок американские смартфоны одиннадцатой линейки iPhone стоили в РФ примерно 60 тысяч рублей. До нынешнего времени их стоимость упала на четверть и составляет 45 тысяч рублей, сообщают эксперты.

Потеря 25% стоимости при такой солидной цене может свидетельствовать только о том, что сами гаджеты оказались удачными в техническом плане и сумели завоевать популярность среди российских пользователей.

Некоторые модели подешевели в полтора и даже два раза, говорят специалисты. Однако в среднем цена держится неплохо, учитывая тот факт, что уже «отработала свое» двенадцатая линейка «Айфонов», а ей на смену идет тринадцатая. Достичь того же уровня популярности им будет труднее.