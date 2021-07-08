Chrome позволит мгновенно восстановить случайно закрытые страницы

Популярный браузер «Гугла» Chrome поможет справиться с одной серьезной проблемой интернет-юзерам, которые привыкли открывать сразу множество вкладок или страниц. Каждый из них сталкивается с этой проблемой чуть ли ни ежедневно. Случайно кликнув на крестик, они закрывают нужную страницу, а затем тратят много времени, чтобы найти ее снова.

Разумеется, Chrome позволяет использовать также историю просмотров. Но при большом количестве открытых ссылок это также занимает достаточно много времени.

Новая функция в Chrome позволит восстанавливать только что закрытые вкладки и страницы мгновенно, сообщают источники в компании. Специалисты ожидают, что скоро она станет доступной для публичного тестирования.