Путин прокатился по ЦКАД на Aurus

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08.07.2021, 19:16, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин проехался по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) за рулем российского Aurus.

Глава государства в четверг поучаствовал в церемонии запуска движения по заключительному участку ЦКАД, с его вводом по трассе стал доступен проезд на всем протяжении кольца, по всем 336 километрам, передает РИА «Новости».

Перед этим президент прокатился по новому участку на Aurus. Главный специалист «Автодора» Станислава Кузнецова, сидевшая на пассажирском сиденье, рассказала Путину о ходе строительства трассы.

«Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются», – сказал он. Кузнецова отметила, что это деформационные швы, сложно сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, когда мост очень длинный.

«Это в мире везде так происходит?» – спросил Путин.

Представитель компании заверила, что такая технология применятся везде.

«Вы за этим следили, как раз за тем, чтобы все соответствовало стандартам?» – сказал президент.

«Конечно», – ответила Кузнецова.



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