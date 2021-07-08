Украине необходимо провести перепись населения – ООН

“Я хочу напомнить, что одним из вызовов остается то, что последнюю перепись населения Украина проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010 году, поэтому мы считаем, что это очень важно”, – отметила Лубрани.

Она подчеркнула, что надежные исчерпывающие данные о численности населения важны для принятия решений.

“В последний раз это было 48 миллионов, сейчас население оценивается в 41,6 млн. Но иметь перепись, проведенную вместо старой, важно”, – сказала представитель ООН.

По ее словам, результаты переписи позволят обеспечить предоставление социально-экономических услуг гражданам страны.

Контекст:

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек.

Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, ее проведение неоднократно переносили, в последний раз – на 2023-й.

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов 20 января 2021 года заявил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн.

Кабинет Министров Украины 17 февраля одобрил законопроект о государственной статистической деятельности. В частности в документе предлагается проводить перепись населения раз в 10 лет.

Численность населения в Украине на 1 мая этого года составила 41 млн 442,6 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики.

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