 

Мендель будет внештатным советником Ермака, а сейчас – отдыхает “от хейта” – СМИ

08.07.2021, 18:08, Новости дня
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Об этом сообщило 8 июля издание “Бабель”, ссылаясь на свои источники.

Сейчас Мендель отдыхает “от хейта” и занимается книгой об украинской политике, рассказал собеседник. Она приступит к работе как внештатный советник Ермака после отпуска. Когда именно Мендель выйдет из отпуска, источник журналистов не рассказал. 

1 июля Мендель сообщила, что написала книгу об украинской политике. Каким будет тираж, издательство и название книги, экс-спикер не говорила, но сообщила, что она выйдет в печать в июле. 

Экс-спикер президента говорила, что герой ее книги – украинка, которая родилась перед развалом СССР в русскоговорящем городе, которая “хорошо прочувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но училась у западного мира”. 

На сайте издательства “Клуб семейного досуга” доступен предзаказ книги авторства Мендель. Она называется “Кожен із нас – президент” (Мендель рассказывала, что книга будет названа известным афоризмом в политике), цена – 190 грн. Книга выйдет в печать 11 июля. 

Контекст:

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента Зеленского, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек).

30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

В 2021 году вошла в рейтинг 100 самых успешных женщин Украины, который был составлен журналом НВ.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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