N-TV – рекордные температуры от России до Канады — не совпадение, а тенденция

Прошедший июнь стал одним из самых жарких в истории погодных наблюдений для многих регионов в северном полушарии Земли, пишет немецкий телеканал N-TV. Температурные рекорды отмечались в США и Канаде, на западе РФ и на севере Сибири, в Норвегии и Финляндии. По мнению учёных, всё это — звенья тенденции к глобальному потеплению, которая будет продолжаться и в будущем.



Reuters

В небольшом канадском городке Литтон температурный рекорд за 83 года недавно был превышен почти на 5 °С, и такие рекорды отмечаются по всему северному полушарию планеты, пишет немецкий телеканал N-TV.

По данным программы ЕС по наблюдениям за Землёй «Коперник», прошедший месяц стал самым жарким июнем всех времён в Северной Америке. Погодные наблюдения и записи там ведутся с 1979 года. Части США и Канады за прошедшие недели испытали на себе сильную жару, которая привела к многочисленным лесным пожарам, а также вызвала высокое число погибших от жары. «Такие волны жары не случаются в вакууме. Они происходят во всемирном разогревающемся климатическом окружении, которое делает их появление более вероятным», — отметил исследователь климата Жульен Николас из программы «Коперник».

В канадской провинции Британская Колумбия в июне в течение трёх дней подряд устанавливался новый дневной температурный рекорд. В целом температура в регионе в июне, по данным «Коперника», на 1,2 °С превышала средние показатели периода с 1991-го по 2020 год. Для Европы это был второй по теплоте июнь с начала наблюдений, а по всему миру вместе с июнем 2018 года он стал четвёртым по тепловым показателям. Более высокие средние температуры отмечались только в 2016, 2019 и 2020 годах. Напротив, холоднее среднего уровня с 1991-го по 2020 год было в Антарктике.

Как отмечает N-TV, необычно жарко было, в первую очередь, на Западе США и в Канаде, а также в Финляндии, Норвегии и на западе России. В финской столице Хельсинки, где история температурных наблюдений восходит к 1844 году, средние температуры июня за прошедшие 180 лет ещё никогда не были такими высокими, как в этом году. В северной финской Лапландии, по данным метеорологического института Финляндии, недавно была зарегистрирована температура 33,5 °С — самая высокая из отмечавшихся в этом регионе более чем за сотню лет. В столице РФ — Москве — зарегистрирован самый жаркий июньский день за всё время наблюдений.

Как сообщил в этот вторник в Twitter метеорологический институт Норвегии, в коммуне Порсангер в области Тромс и Финнмарк в понедельник днём была зарегистрирована температура 34,3 °С — рекорд для этой местности. В девяти из одиннадцати норвежских провинций в этом году отмечается сильная жара. В Норвегии её отмечают, если максимальная температура в течение трёх дней подряд составляет в среднем не менее 28 °С.

«Волны жары, которые мы в прошлом месяце наблюдали в Северной Америке, на западе РФ и на севере Сибири, — это только новейшие примеры тенденции, которая, судя по всему, продолжится в будущем и которая связана с глобальным потеплением климата», — считает исследователь Николас. Жара стала случаться чаще, она более интенсивна и длится дольше, чем бывало в прошлом.

Служба контроля Евросоюза за изменением климата ежемесячно предоставляет отчёты о температуре воздуха, ледяном покрове морей и круговороте воды. Он опирается на данные со спутников, кораблей, самолётов и метеорологических станций по всему земному шару, а также на расчёты учёных, поясняет немецкий телеканал N-TV.