 

France Info – генерал-губернатором Канады впервые стала представительница коренного народа

08.07.2021, 16:16, Новости дня
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В Канаде впервые в истории должность генерал-губернатора займёт представительница коренного народа, пишет France Info. Это назначение должно стать символом примирения в стране, которая приходит в себя после обнаружения у старых католических школ-интернатов кладбищ, где похоронены дети коренного населения.

Впервые в истории Канады Джастин Трюдо назначил генерал-губернатором страны представительницу коренного населения.

ДЖАСТИН ТРЮДО, премьер-министр Канады: Сегодня, спустя 154 года, наша страна делает исторический шаг. Я не думаю, что найдётся более подходящий человек, чтобы полностью прожить этот момент.

74-летняя Мэри Саймон была послом в Дании, но главным образом является защитницей прав и культуры своего народа.

МЭРИ САЙМОН, генерал-губернатор Канады: Моё назначение произошло в особый момент нашей общей истории. Во время своего мандата генерала-губернатора я буду ежедневно работать, чтобы способствовать здоровью и благополучию всех канадских общин.

Её назначение стало символичным для государства, которое находится в трауре после ужасных находок. В течение одного месяца около старых католических школ-интернатов, разбросанных по всей стране, нашли три кладбища детей коренных народов. В Камлупсе на западе, Марьеваль в центре и в Кранбруке эксгумировали больше тысячи останков детей американских индейцев, иногда похороненных в общих могилах.

До конца 1960-х годов детей изымали из семей и насильно обучали в этих католических школах-интернатах. Здесь с ними плохо обходились, а насилие, плохое питание и болезни их убили.

Премьер-министр Джастин Трюдо обещает компенсации, в то время как в стране повсеместно организуют шествия в помять об этих принесённых в жертву детях. 

Дата выхода в эфир 07 июля 2021 года.



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