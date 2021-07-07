 

В результате аварии вертолета в Польше пострадали трое украинцев – МИД

07.07.2021, 12:28, Новости дня
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Об этом в комментарии “Интерфакс-Украина” рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Инцидент произошел 6 июля в Варминско-Мазурском воеводстве. Вертолет упал в озеро Талты. Видео обнародовали в YouTube-канале RadioOlsztynTV BIS.

ВИДЕОВидео: RadioOlsztynTV BIS / YouTube

Сообщалось, что пассажирка вертолета и ее 17-летняя дочь получили травмы позвоночника. Николенко сказал, что все трое украинцев госпитализированы.

“Их состояние стабильное, угрозы жизни нет”, – уточнил спикер МИД.

Помощь украинцам оказывает консульство в Гданьске.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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