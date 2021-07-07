 

Правление “Нафтогазу” получило 610 млн грн вознаграждения в убыточном 2020 году

07.07.2021, 11:34, Новости дня
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Вознаграждение членов правления состоит из базовой части (зарплата и больничные), вознаграждения за выполнение работы на других ключевых должностях в группе “Нафтогаз” и переменной части, включающей годовую премию и другие выплаты.

Согласно отчету, в 2020 году тогдашний председатель правления Андрей Коболев получил 347 млн грн вознаграждения. В то же время 338,6 млн от этой суммы – это вторая часть выплат, предусмотренных за победу в Стокгольмском арбитраже. То есть из общего вознаграждения сугубо зарплата Коболева в должности составляла 6,3 млн грн в год.

Первый заместитель председателя правления Сергей Перелома, помимо зарплаты в 7,4 млн грн, получил еще 24,7 млн грн за “выполнение работы на других ключевых должностях в группе Нафтогаз” (из них 18,5 млн грн выплачено в апреле 2021-го). Общее вознаграждение составила 62,8 млн грн.

Отто Ватерландер, директор по трансформациям, с окладом 8,8 млн грн получил общее годовое вознаграждение в 59,5 млн грн. Финдиректор Петер ван Дрил с окладом 7,4 млн грн – 45,9 млн грн. Директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк получил 93,8 млн грн вознаграждения с учетом 5,6 млн грн должностного оклада.

К 21 января 2020 года членами правления были также Юрий Колбушкин и Николай Гавриленко, они в прошлом получили 900 тыс. грн и 200 тыс. грн соответственно.

При этом в начале апреля “Экономическая правда” сообщала со ссылкой на отчетность “Нафтогазу”, что в 2020 году группа компаний получила убытки на уровне 36,93 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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