У водителя Mercedes отобрали 32 млн рублей в Москве

Неизвестные ограбили водителя Mercedes в Москве на 32 млн рублей, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По информации пресс-службы, вечером 6 июля на Ленинском проспекте неизвестные в медицинских масках разбили водительское стекло Mercedes, распылили в салон неустановленную жидкость из баллончика и похитили сумку – в ней находились деньги пострадавшего. После злоумышленники скрылись.

«Материальный ущерб составил 32 млн рублей, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

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