В Нигерии вооруженные люди похитили 140 детей

Мать 15-летней похищенной девочки рассказала BBC, что вооруженные люди приехали на мотоциклах и сломали школьный забор. В полиции заявили, что боевики одолели школьных охранников и пробрались в студенческое общежитие. Похищенных детей они увезли в лес.

Полицейским удалось спасти 25 учеников и одну учительницу. Представитель местной полиции Мохаммед Джалидж сказал CNN, что во время нападения злоумышленников на школу никто не погиб. Тем не менее, судьба остальных детей остается неизвестной.

Кроме того, 4 июля полиция штата Кадуна подтвердила еще одно похищение людей. Бандиты напали на Национальный центр борьбы с туберкулезом и проказой в городе Зария, отмечает Nannews. Агентство сообщило о похищении восьми человек, но BBC, ссылаясь на неназванного сотрудника центра, сообщил, что выкрадены были 12 человек, трое из которых – дети.

Издание Vanguardngr писало, что после нападения местное управление образования приказала закрыть 13 школ штата Кадуна.

Контекст:

Похищения в Нигерии участились после случая в 2014 году, когда исламистские боевики выкрали 276 школьниц в городе Чибок, отмечает The Guardian.

Ночью 26 февраля этого года вооруженные люди на мотоциклах похитили 317 девочек из школы-интерната на севере Нигерии. Дети провели в лагере похитителей три дня.

В университете Гринфилд в северо-западном штате Кадуна 20 апреля боевики штурмовали университет Гринфилд. Тогда они похитили 14 человек. Об их освобождении Reuters узнало 30 мая.

Одно из последних похищений случилось в конце мая этого года, когда боевики похитили около 200 учащихся исламской школы Салиху Танко в городе Тегина в штате Нигер.

Всего с декабря прошлого года в Нигерии было похищено около 1000 студентов и школьников, пишет The Guardian. Большинство из них были освобождены после переговоров с местными властями. Часто банды нацелены на сельские школы и колледжи, где учащиеся живут в общежитиях и где невысокий уровень безопасности. Это позволяет им легко перевозить большое количество жертв в лес, чтобы затем договориться о выкупе.

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