 

“Какой разврат, какой секс!” Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди

07.07.2021, 9:46, Новости дня
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“Спасибо всей моей команде за это потрясающее музыкальное видео”, – написала она.

Певица запечатлена в черном виниловом комбинезоне с огромными вырезами на груди.

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Публикация от MARUV (@maruvofficial)

“Какой разврат, какой секс! Ты же будущая мать! Горжусь. Кайф”, – заявила подписчица dasha.rasa.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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