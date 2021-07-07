Рогозин рассказал об угрозе столкновения МКС с неизвестным космическим объектом

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07.07.2021, 9:00, Новости дня
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о возможности столкновении Международной космической станции (МКС) с космическим объектом.

«По данным американской стороны, сближение МКС с космическим объектом «UNKNOWN» прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,8 км. Вероятность столкновения 1.28Е-05. По данным наших средств наблюдения, сближение МКС с космическим объектом «UNKNOWN» прогнозируется на 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4.584 км. Вероятность столкновения 3.12Е-11», – сообщил Рогозин в своем Telegram-канале.

По его словам, Хьюстон увидел угрозу сближения МКС в четверг с неопознанным объектом («космический мусор») до 4,8 км с умеренной вероятностью.

«10^-5 – порог, когда наступает время нервничать.
Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения», – сообщил глава Роскосмоса.

Напомним, в мае в «ЦНИИмаш» рассказали, что российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) в 2020 году зафиксировала 220 опасных сближений МКС с объектами космического мусора.



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