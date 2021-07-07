 

Главу фонда ОМС Томской области заподозрили в превышении полномочий

07.07.2021, 7:12, Новости дня
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Глава Фонда обязательного медицинского страхования Томской области Алексей Рудко задержан в Томске по подозрению в превышении полномочий, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Задержан директор Фонда обязательного медицинского страхования Томской области Алексей Рудко», – приводит слова источника ТАСС.

В правоохранительных органах уточнили, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По данным областной администрации, Алексей Рудко возглавляет территориальное отделение фонда с февраля 2018 года. С 2015 по 2018 г. возглавлял томский медцентр «Гармония здоровья».

Напомним, в марте Счетная палата заявила о недостаточности финансирования территориальных программ ОМС. В том же месяце регионам выделили более 3,5 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).



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