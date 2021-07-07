 

Три АПЛ впервые примут участие в военно-морском параде

07.07.2021, 5:24, Новости дня
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В главном военно-морском параде впервые примут участие сразу три атомные подводные лодки, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

«Это прежде всего новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А». Отмечу, что впервые подводная лодка проекта «Борей-А» примет участие в параде. Также для участия в главном военно-морском параде прибудут атомные подводные лодки «Вепрь» и «Орел», – цитирует Евменова ТАСС.

Все три подлодки сейчас проводят межфлотский переход с севера на Балтику. Главком пояснил, что подлодки придут в Кронштадт с 8 по 10 июля.

В Минобороны отметили, что акватория рейда Кронштадта полностью готова принимать корабли и подлодки крупного водоизмещения.

«АПЛ «Князь Владимир», «Орел» и «Вепрь» займут назначенные точки в статической парадной линии парада на Кронштадтском рейде», – указали в министерстве.

Напомним, военно-морской парад пройдет в Петербурге 25 июля.

В 2020 году на военно-морском параде в Петербурге участвовали штурмовик Ил-2, танк Т-34 и комплекс «Катюша» в честь 75-летия Победы.



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