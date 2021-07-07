Independent – советник по нацбезопасности Великобритании предупредил, что мир может стать более опасным

Советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Стивен Лавгроув заявил, что угроза со стороны враждебных иностранных держав и киберпреступников может сделать мир менее безопасным в ближайшее время, пишет The Independent. При этом в правительстве отметили, что Лондон создал «внушительный потенциал» для борьбы с хакерскими атаками.



Reuters

Советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивен Лавгроув предупредил, что в ближайшие пять лет мир «скорее всего» станет менее безопасным, передаёт The Independent.

В частности, выступая в понедельник в британском парламенте Лавгроув указал на растущие риски для Соединённого Королевства со стороны враждебных иностранных держав и киберпреступников.

«Многие процессы, которые мы наблюдаем в настоящее время, имеют тенденцию к ухудшению. Так что я бы сказал, что мир, скорее всего, станет более опасным», — предупредил советник по нацбезопасности.

Как отметил канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, риск хакерских атак «значительно возрос за последние десять лет», пообещав, что правительство будет «уделять больше времени, внимания и размышлений» вопросам кибербезопасности.

Гоув признал, что Великобритания и союзники страны «уязвимы» для кибератак со стороны «враждебных государств и других злоумышленников — будь то террористические организации, анархистские или другие группы».

По словам члена британского правительства, Великобритания уже создала «внушительный потенциал» для борьбы с подобными атаками, однако подчеркнул, что Лондон намерен продолжать укреплять свои кибервозможности путем подготовки квалифицированных технических специалистов.

При этом Лавгроув уточнил, что правительство не планирует увеличивать расходы на оборону и безопасность по сравнению с прошлогодним бюджетом. Советник по нацбезопасности отметил, что каждый департамент «хотел бы получить больше денег», однако национальные приоритеты определяет премьер-министр и правительство, передаёт The Independent.