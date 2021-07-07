 

Оползни вынудили власти Японии эвакуировать около 140 тыс. человек

07.07.2021, 4:08, Новости дня
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Власти префектуры Симанэ на западе Японии направили предписание об эвакуации примерно 140 тысячам местных жителей из-за угрозы схождения оползней в связи с обрушившимися на регион проливными дождями, сообщил телеканал NHK.

В городе Идзумо на севере префектуры Симанэ в среду в течение часа выпало около 75 мм осадков, приводит ТАСС.

Напомним, в сентябре 2020 года власти Японии обязали эвакуироваться более 7,5 млн человек из-за надвигающегося супертайфуна «Хайшэнь».



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