 

Харьковская блогер инсценировала свое похищение. СМИ пишут, что она хотела получить выкуп в биткоинах

06.07.2021, 21:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

27 июня в полицию обратилась женщина, которая заявила об исчезновении ее 22-летней подруги. Заявительница сказала, что пропавшая перестала отвечать на звонки и ее нет дома. 

На следующий день правоохранители открыли по этому факту уголовное производсьво по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с примечанием “исчезновение без вести”, а 1 июля в Единый реестр досудебных расследований были внесены ведомости по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

“Во время следственных действий правоохранители проверяли все возможные версии данного преступления. Одна из них – инсценировка похищения с целью получения денежного вознаграждения, которая в дальнейшем стала основной, поскольку парню похищенной девушки начали поступать сообщения с требованием передать деньги. В качестве выкупа преступники требовали криптовалюту”, – говорится в сообщении.

“Похищенная” женщина и ее 29-летний сообщник скрывались во Львовской области, выяснили полицейские. 2 июля они были задержаны, им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

3 июля подозреваемых арестовали на 60 суток с возможностью выйти под залог в 3 млн грн.

Как пишет местное издание Newsroom, свое похищение инсценировала блогер Екатерина Якимив, известная как Tigra. Деньги она, по инфомации СМИ, хотела получить “от своего влиятельного спонсора из РФ, который ранее подарил ей Bentley Bentayga”.

Харьковский блогер Евгений Зуб, который одним из первых рассказал эту историю, заявил, что Якимив и ее сообщник хотели получить пять биткоинов (по состоянию на вечер 6 июля стоимость одного биткоина – более $34 тыс.).

Сейчас аккаунт Якимив в Instagram доступен только для подписчиков.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.12 / Лаборатории Роспотребнадзора переведены на усиленный режим

23.06 / Dzidzio заявил, что снял половину фильма с собой в главной роли, а после внезапно удалил пост

18.12 / Венедиктов: Надо, чтобы Путин вышел и сказал: “Вот жил в грехе. У меня еще семь детей”. И все бы заплакали

29.09 / Меморандум о социальной рекламе в Сети появился в России

20.02 / Алесю Кафельникову обвинили в насилии над слоном

30.04 / Euronews – признание Байденом геноцида армян возродило в Евросоюзе старые споры

30.06 / Экономика: Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества

30.12 / Боевики 29 декабря семь раз нарушали режим тишины на Донбассе – штаб ООС

03.09 / Слияние двух бактерий в одну впервые удалось увидеть биологам

16.01 / В Италии создана система анализа сновидений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика