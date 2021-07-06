На МКС пройдут испытания элементов ядерного буксира

Процесс создания ядерного буксира «Зевс» продвигается, сообщили в Центре имени Келдыша. Вскоре на борту Международной космической станции будут испытаны элементы данного агрегата.

Напомним, что первые тесты российские ученые провели еще в 2014 году. Они также были организованы на МКС. Испытывали холодильник-излучатель, хотя из-за сбоев так и не удалось достичь позитивного результата.

Теперь российские ученые хотят повторить эксперимент и рассчитывают, что он окажется удачным. Создание ядерного буксира – один из самых масштабных проектов «Роскосмоса». С его помощью хотят запустить космические аппараты е соседним планетам. Ядерный буксир должен существенно сократить время в пути.