В РФ отменили двукратное тестирование на COVID по возвращению из-за границы

Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование на коронавирус для привитых или переболевших россиян по возвращению в Россию.

Непривитые и не переболевшие коронавирусом россияне должны один раз пройти тест в течение трех дней со дня прибытия в Россию, информирует РИА «Новости».

Напомним, с 1 мая Роспотребнадзор ужесточил требования к приезжающим из-за рубежа россиянам. Россияне, прибывающие из-за рубежа, должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток.