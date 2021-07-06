 

В РФ отменили двукратное тестирование на COVID по возвращению из-за границы

06.07.2021, 17:22, Новости дня
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Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование на коронавирус для привитых или переболевших россиян по возвращению в Россию.

Непривитые и не переболевшие коронавирусом россияне должны один раз пройти тест в течение трех дней со дня прибытия в Россию, информирует РИА «Новости».

Напомним, с 1 мая Роспотребнадзор ужесточил требования к приезжающим из-за рубежа россиянам. Россияне, прибывающие из-за рубежа, должны сдавать тесты на коронавирус дважды, с интервалом не менее суток.



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