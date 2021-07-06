Мнения: РФ должна воспользоваться мощью Китая

1 июля 2021 года Коммунистическая партия Китая отметила свой вековой юбилей. Торжественные мероприятия запланированы на весь юбилейный год. Китаю есть что праздновать: за сто лет страна из покорённой, униженной, разорванной колонии превратилась в сверхдержаву. И прорыв в будущее китайский народ осуществил под руководством КПК, самой массовой политической организации в мире: сейчас в компартии Китая состоит 92 миллиона человек.

1 июля 2021 года Коммунистическая партия Китая отметила свой вековой юбилей. Торжественные мероприятия запланированы на весь юбилейный год. Китаю есть что праздновать: за сто лет страна из покорённой, униженной, разорванной колонии превратилась в сверхдержаву. И прорыв в будущее китайский народ осуществил под руководством КПК, самой массовой политической организации в мире: сейчас в компартии Китая состоит 92 миллиона человек.

Особенно ярким развитие Китая было в последние десятилетия. В 1970 году ВВП Китая составлял 92 миллиарда долларов и 112 долларов на душу населения. Сегодня это 15 триллионов долларов и 10 тысяч долларов на душу населения. С 2000 года экономика Китая выросла более чем в 12 раз. Реально это уже первая экономика мира. ВВП США больше 21 триллионов долларов, но у ряда специалистов есть серьёзные сомнения в американских методиках подсчёта объёма собственной экономики. Возможно, имеют место манипуляции с цифрами. По паритету покупательской способности Североамериканские штаты ещё в 2014 году уступили первенство Китаю.

ВВП РФ по данным 2020-го года 1,47 триллиона долларов. То есть, наша экономика в десять раз меньше китайской. Надо понимать, однако, что огромный объём китайской экономики связан с потрясающей воображение численностью населения Китая, потому что ВВП на человека у нас примерно такой же, около 10 000 долларов. Вызывает сожаление только то, что РФ на определённом этапе упустила возможности большего роста. Наш ВВП вырос с 278 миллиардов долларов в 2000-м году до 1,78 триллиона долларов в 2008-м году, но потом стало хуже, по многим обстоятельствам внутреннего и внешнего характера, и мы имеем то, что имеем: возможно, в этом году ВВП будет 1,7 триллиона долларов. И ещё, не в нашу пользу средняя заработная плата: в Китае она, при равном с нами ВВП на душу населения, примерно в два раза больше, чем в России. Потому что в Китае всё-таки социализм. Хотя и с очень шанхайским хитрым лицом.

Отношение руководства КПК и КНР к РФ подчёркнуто дружелюбное, почти союзническое. Всякий раз при удобном случае, как, например, при праздновании юбилея КПК в посольстве КНР в Москве, отмечается, что свет свободы и знания пришёл в Китай из России. Помнят, какую колоссальную поддержку оказывал СССР компартии Китая и возглавленной коммунистами борьбе за освобождение от колониализма и оккупации. Кризисные моменты в отношениях Москвы и Пекина предпочитают тактично не вспоминать.

Китай действительно очень благодарен РФ за то, что она не поддержала американскую идею всемирной антикитайской коалиции и, тем более, не присоединилась к ней. Но, с другой стороны, Китай не спешит создать с Россией полноценный военный союз, направленный против стран НАТО. Что было бы по-своему логично. Российский военный потенциал по-прежнему мощнее, чем китайский. Поэтому Китаю выгодно, чтобы РФ прикрывала его в военном отношении, особенно, от возможного конфликта с Америкой. Но и антиамериканскую коалицию Пекин провозглашать не планирует. Просто выторговывает у Вашингтона наилучшие для себя экономические и политические условия сотрудничества. Используя Россию как щит.

Однажды у Китая это уже получилось. В 1969-м году, спровоцировав конфликт на Даманском острове, Китай показал всему миру, что вышел из-под опеки СССР. Далее СССР истощал свои силы в гонке вооружений с НАТО, а коммунистический Китай принимал от насквозь капиталистических стран Запада инвестиции и технологии, чтобы развивать свою экономику и повышать благосостояние своего народа. То есть, к дружбе с Советами китайцы отнеслись весьма прагматически. В военном смысле СССР и Запад были заняты соревнованием между собой и Китаю ничего не угрожало. Чем он и воспользовался для развития и роста. Упрекать в этом КПК сложно. В конце концов, руководство компартии действовало в интересах своего, китайского, народа.

Проблема в том, что китайцы хотят повторить что-то подобное и теперь. Прямой политический и военный конфликт с США им не нужен. Однако им полезно, чтобы РФ находилась в конфронтации с НАТО. А Китай, как всегда, будет третьей, выгодополучающей, стороной. Что-то вроде мудрого дракона, наблюдающего с холма за схваткой двух тигров в долине.

При всём уважении и любви к китайским товарищам, надо понимать, что Китай всегда преследует свои собственные интересы. А у РФ есть и своя повестка. Мы не можем и не должны заслонять Китай от Запада и обеспечивать его мирное развитие за просто так. Наш союз с Китаем, будем откровенными – против Запада – это вещь естественная и даже неизбежная. Но он должен быть и оформлен, как полноценный военный союз, со взаимными обязательствами по защите друг друга. Наш отказ от присоединения к антикитайской коалиции должен корреспондировать с неприсоединением Китая к антироссийской коалиции, в том числе, путём поддержки РФ в ООН и признания российского Крыма. Мне кажется, мы должны дать понять Китаю, что сохранять позицию «над схваткой» и получать выгоды со всех сторон за счёт РФ больше не получится.

Тем не менее, мы можем и должны использовать инвестиционный и технологический потенциал Китая для того, чтобы ускорить собственный рост. То есть, на этот раз обратить сотрудничество в свою пользу. В известном смысле, мы можем ускориться за счёт Китая и его экономики. И это будет достойная плата за объединение в военном союзе. В кои-то веки, хоть раз в истории, РФ может попытаться не обеспечивать чужое счастье за свой счёт, а произвести собственное продвижение ресурсом союзника. По моему скромному мнению, эта задача, задача построения правильного, выгодного для нас сотрудничества с Китаем, должна стать главной для нашей дипломатии и для всей нашей внешней политики. А будет с нами дружить Запад или не будет, отменит ли он свои клоунские санкции или не отменит, на это, честно говоря, плевать.

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