Не сумевшая снять серьги жительница Калининграда вызвала спасателей

Жительница Калининграда вызвала городскую поисково-спасательную службу, поскольку не могла сама снять серьги из-за сломанных замков, сообщила администрация Калининграда.

«И на какие только вызовы не приходится реагировать нашей Поисково-спасательной службе. Всякое встречалось в сводках новостей: котят с деревьев снимали, голодных лисят спасали, дохлого сома из Преголи вылавливали, вон даже на этих выходных летучую мышь выгоняли из квартиры и пьяного из канавы тащили. Но вызвать спасателей, чтобы снять серьги – такое, пожалуй, впервые», – говорится в сообщении администрации в Facebook.

К сообщению прилагался скриншот отчета поисково-спасательной службы, где зафиксировано, что спасатели выезжали на вызов в Центральный район Калининграда и оказали помощь женщине «в снятии сережек, у которых сломались замки».