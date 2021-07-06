 

Не сумевшая снять серьги жительница Калининграда вызвала спасателей

06.07.2021, 15:18, Новости дня
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Жительница Калининграда вызвала городскую поисково-спасательную службу, поскольку не могла сама снять серьги из-за сломанных замков, сообщила администрация Калининграда.

«И на какие только вызовы не приходится реагировать нашей Поисково-спасательной службе. Всякое встречалось в сводках новостей: котят с деревьев снимали, голодных лисят спасали, дохлого сома из Преголи вылавливали, вон даже на этих выходных летучую мышь выгоняли из квартиры и пьяного из канавы тащили. Но вызвать спасателей, чтобы снять серьги – такое, пожалуй, впервые», – говорится в сообщении администрации в Facebook.

К сообщению прилагался скриншот отчета поисково-спасательной службы, где зафиксировано, что спасатели выезжали на вызов в Центральный район Калининграда и оказали помощь женщине «в снятии сережек, у которых сломались замки».



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