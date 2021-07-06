 

В Польше вертолет упал в озеро, среди пострадавших есть украинцы

06.07.2021, 14:58, Новости дня
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Очевидцы рассказали, что вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он стал опускаться. В итоге вертолет упал в воду и полностью затонул. Пресс-секретарь районного управления полиции Мронгово Джоанна Давидчук в комментарии газете Wyborcza сказала, что вертолет упал в районе отеля Gołębiewski. 

Три человека оказались в воде. Их вытащили туристы, проезжавшие мимо на катере. Позже их доставили в больницу. Одному человеку удалось доплыть до берега. Радиостанция подчеркнула, что на борту вертолета находились граждане Украины, которые проживают в Польше.

Женщина получила тяжелую травму позвоночника, ее доставили в больницу в городе Гижицко. 17-летняя дочь пострадавшей также получила травму позвоночника. Девушку доставили вертолетом польской медицинской авиационной спасательной службы в северный город Ольштын.

Пилота доставили в больницу Гижицко для наблюдения.

Обломки вертолета на глубине 13 метров осмотрели пожарные. Других людей на борту не было. Работник Ольштынской пожарной части Рафал Мельник сообщил об утечке топлива в озеро. Однако это не представляет опасности, поскольку топливо испаряется. Полиция под контролем прокуратуры начала расследование крушения вертолета. Установлено, что пилот был трезв.

Вертолет мог вылететь из ближайшего порта и принадлежать человеку, у которого есть моторная лодка, сообщило радио RMF24.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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