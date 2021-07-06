Молодежный форум «Территория смыслов» открылся в Солнечногорске

В подмосковном Солнечногорске открылся Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов», который продлится до 12 августа.

В этом году форум в третий раз проходит на площадке образовательного центра президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Мастерской управления «Сенеж», передает РАПСИ.

С приветственным словом к участникам форума обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мне очень приятно, что организаторы собрали вас у нас в Подмосковье. Подобные встречи имеют особый смысл. Смысл заключается в том, что мы живем в одной стране, и мы должны подумать, какие ценности нас объединяют. Вы здесь для того, чтобы как раз найти общее – то, что объединяет всех нас, все регионы Российской Федерации», – сказал он.

Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Антон Тицкий поприветствовал участников форума. Он подчеркнул, что именно на «Территории смыслов» начнется формирование кадрового резерва государственной молодежной политики.

«В этом году на «Территории смыслов» пройдут заезды для молодых политиков, сотрудников правоохранительных органов, участников и организаторов проектов линейки «Россия – страна возможностей». Сквозным треком всех смен станет работа на форуме участников Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Кто, как не они, знают актуальное настроение граждан, готовы включаться в проекты по развитию общества, понимают работающие механизмы и могут формировать крутые локальные команды», – отметил Тицкий.

Форум пройдет в смешанном формате. Это позволит привлечь больше заинтересованных людей из разных регионов, а также повлияет на формирование активных молодежных сообществ.

«В каждой смене будет по 1000 участников: 350 человек находятся здесь, на территории нашей гостеприимной Мастерской управления «Сенеж», а 650 будут участвовать в мероприятиях форума онлайн после регистрации на нашей платформе «Россия – страна возможностей». В этом году, помимо «программных» мероприятий, на форуме мы будем проводить отбор потенциальных слушателей в «Школу тренеров и модераторов» по треку «Модераторы». Сейчас выпускниками школы по этому направлению являются 30 человек. Я советую каждому попробовать силы и попытаться поступить в нашу Школу», – отметил на церемонии открытия форума генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Организаторы форума выполнили все санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора.

В свою очередь заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал о созданных условиях и новых возможностях для участников.

«Мы много раз говорили, что наша платформа нацелена на совершенно разных людей, и на сегодняшний день в ее проектах и конкурсах приняли участие более 8 миллионов человек. Но результат конкурса – это не просто оценка навыков, компетенций и знаний, но и возможность для каждого участника получить рекомендации по дальнейшему развитию и совершенствованию. В настоящее время мы провели большую работу и сформировали так называемую матрицу компетенций, часть из которых (4 из 22) будет доступна для участников форума «Территория смыслов». Ребята могут пройти четыре теста, после чего получат индивидуальные отчеты с результатами и возможными рекомендациями по дальнейшему развитию», – рассказал Агафонов.

К участникам также обратился программный директор форума Матвей Навдаев.

«Мы начинаем новый седьмой сезон #ТСНАВСЕГДА хоть и в уже привычных условиях ограничений по количеству участников на площадке, в связи с новой коронавирусной инфекцией, но все так же в гибридном формате офлайн и онлайн для максимального погружения участников в атмосферу знаний, смыслов, добра, товарищества и здоровой конкуренции. В этом году пять смен, среди которых две совершенно новых: «Голос поколения» и «Работать в России». В обоих случаях это вызов и для нас, и для ребят, и мы надеемся, что подготовили для вас интересную и насыщенную программу развития», – отметил он.

Первая смена уже открылась и продлится до 11 июля. Всего же в 2021 году форум «Территория смыслов» примет пять тематических смен: «Голос поколения», «Россия – страна возможностей», «Работать в России», «Политика: новые вызовы», «Служение Отечеству».

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой Форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. Организаторами Форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей», образовательный партнер – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».