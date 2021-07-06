 

Ученые оценили масштабы вымирания акул в Карибском море

06.07.2021, 14:02, Новости дня
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Изучение древних окаменелостей позволили ученым определить, как изменялось количество акул в Карибском море на протяжении последних семи тысяч лет. По мнению исследователей, оно уменьшилось на 71%.

Акулы, как и любые другие живые существа, рано или поздно умирают. Их останки можно найти, например, на рифах. Со временем они превращаются в окаменелости. Но по плотности находок можно рассчитать примерное количество представителей популяции к любой период времени.

По мнению ученых, вымирание акул началось не столько из-за изменения климата, сколько по вине человека. Именно деятельность развивающейся цивилизации потеснили этих хищных рыб. Особенно процесс усилился за последние две сотни лет, когда были загрязнены огромные площади акваторий.



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