Ученые оценили масштабы вымирания акул в Карибском море

Изучение древних окаменелостей позволили ученым определить, как изменялось количество акул в Карибском море на протяжении последних семи тысяч лет. По мнению исследователей, оно уменьшилось на 71%.

Акулы, как и любые другие живые существа, рано или поздно умирают. Их останки можно найти, например, на рифах. Со временем они превращаются в окаменелости. Но по плотности находок можно рассчитать примерное количество представителей популяции к любой период времени.

По мнению ученых, вымирание акул началось не столько из-за изменения климата, сколько по вине человека. Именно деятельность развивающейся цивилизации потеснили этих хищных рыб. Особенно процесс усилился за последние две сотни лет, когда были загрязнены огромные площади акваторий.