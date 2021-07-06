 

Суд в Харькове на шесть дней отправил в СИЗО координатора “Патриотов – За жизнь” Ширяева

06.07.2021, 12:14, Новости дня
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“Ширяеву избрали содержание под стражей без права на залог до 12 июля 2021 года. Мера пресечения избрана до этой даты, потому что 12 июля заканчивается срок досудебного расследования в деле, где он является подозреваемым”, – сказал Чубенко.

Он уточнил, что Ширяев был задержан 5 июля в связи с тем, что “не являлся на вызов следователя для ознакомления с материалами уголовного производства и был объявлен в розыск”.

Уголовное производство, в котором фигурирует Ширяев, расследуется по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка и использование документов, печатей или штампов) и ст. 206-2 УК Украины (противоправное завладение имуществом предприятия) Уголовного кодекса Украины.

1 марта 2019 года следствие открыло материалы уголовного производства всем подозреваемым, в том числе и Ширяеву. Однако до сих пор обвинительные акты не направлены в суд, поскольку подозреваемые и их адвокаты не закончили знакомиться с материалами, отмечает “Интерфакс-Украина”.

Контекст:

Ширяев в 2014–2017 годах входил в харьковское отделение гражданского корпуса “Азов”, руководил общественной организацией “Східний корпус”. В сентябре 2017 года Ширяев был исключен из партии “Национальный корпус”.

В сентябре 2018 года Ширяев стал фигурантом дела о хулиганстве при попытке захвата агропредприятия в Занках Харьковской области. Тогда были задержаны 22 человека. Ширяева арестовали, но позже освободили под залог. 18 ноября Ширяева избили. Он утверждает, что к этому причастны члены “Национального корпуса”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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