 

Соловей: Торговая атака Лукашенко и России – это часть широкомасштабной войны Кремля против Украины

06.07.2021, 12:14, Новости дня
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Торговая атака Лукашенко и России – часть широкомасштабной войны Кремля против Украины.

Киев и Минск вышли на активную стадию торговой войны – на определенные украинские продукты введен запрет на ввоз еще в прошлом месяце. Что, сколько и кто теряет от этого? А кто – выиграет?

Украина экспортирует в Беларусь товаров на $1,5 млрд (из $54 млрд или 2,4% от общего экспорта).

Беларусь в Украину ввозит товаров на $3 млрд (половина из этого – бензин и дизель, которые составляют 45% всего украинского рынка).

Важно то, что эти шаги Лукашенко – не только его самодеятельность. Почти одновременно правительство России также ввело очередной запрет (мясомолочные и сырные войны уже забыли?) на ввоз из Украины: сахара, макарон, мороженого, майонеза, сладкой воды, ячменя, пальмового масла, готовых супов и бульонов, мюсли, готовых продуктов из кукурузы и злаков.

То есть на лицо скоординированная Кремлем и Лукашенко антиукраинская кампания по принуждению Киева к капитуляции.

Все как “завещал” недавно экс-советник Путина Владислав Сурков – он заявил о необходимости “вернуть Украину силой”. Причем эта сила не обязательно может быть военной, а может быть “экономической или политической”. Вот и видим некоторые ее проявления. И это еще не конец.

Источник: Nachtigall / Telegram

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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