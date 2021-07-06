 

ByteDance предложит компаниям алгоритмы для искусственного интеллекта

06.07.2021, 12:12, Новости дня
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Несколько необычный вид электронного бизнеса открыла компания ByteDance. Зарегистрировав дочернюю фирму под названием BytePlus, она стала предлагать для разных ресурсов алгоритмы собственной разработки, предназначенные для обеспечения функционирования искусственного интеллекта.

Похоже, что первым клиентом здесь станет знаменитый мессенджер TikTok. Правда, следует напомнить, что принадлежит он самому разработчику.

Однако в компании считают, что их продукты станут весьма востребованными на мировом рынке и дополнят сферу торговли программным обеспечением. Предполагается, что алгоритмы в BytePlus закажут платформа GamesApp из Индии, туристический сайт WeGo, а также разработчики приложений Chilibeli и Goat. Характерно, что все потенциальные клиенты работают в разных сферах.



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