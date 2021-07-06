 

Россиян предупреждают о новых мошеннических схемах

06.07.2021, 12:12, Новости дня
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Как сообщают специалисты из компании Avast, с начала года примерно на 60 процентов увеличилось количество случаев интернет-мошенничества под видом технической поддержки.

Киберпреступники данной масти начали активизироваться еще в декабре прошлого года, отмечают специалисты по безопасности. Всего зафиксировано уже более 77 тысяч таких случаев только за последний месяц.

Метод обмана до банальности прост. С вами связывается некое лицо, представляющееся специалистом по технической поддержке, и рассказывает о том, что ваш компьютер или смартфон может быть заражен опасным вирусом. Далее он начинает руководить вашими действиями, и если вы его слушаете, то с вашей банковской карты исчезают деньги. Мнимая техподдержка якобы берет плату за свои услуги.



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