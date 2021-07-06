 

“Вкусняшка”, “Образ очень молодит”, “Красивая тетенька”. Тина Кароль эротично изогнулась перед камерой

06.07.2021, 11:20, Новости дня
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“Будет скандально красиво”, – пообещала она.

В ролике показана фотография певицы, для которой она позировала, эротично изогнувшись перед камерой. Она запечатлена в черном прозрачном костюме и босиком.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Подписчики прокомментировали видео.

“Какой шикарный образ. Очень молодит”, – заявил temstime.

“Вкусняшка”, – отметил slavikviacheslav55.

“Красивая тетенька, девушка”, – написал olegbelomestnykh.

Контекст:

Дни выступлений Тины Кароль на Atlas Weekend – 5-е и 6 июля. Фестиваль проходит в Киеве на ВДНХ с 5 по 11 июля.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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