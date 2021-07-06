 

Процессор от PlayStation 5 попадет в настольные ПК

06.07.2021, 11:18, Новости дня
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Как стало известно из компетентных источников, вскоре будут выпущены настольные персональные компьютеры, в основу конструкции которых будут положены процессора AMD 4700S. Именно на этих чипах построены и современные игровые консоли PlayStation 5, отмечают эксперты.

Процессор является устройством гибридного типа, а потому нет ничего удивительного, что разработчики решили использовать его по несколько иному назначению, говорят специалисты.

Впрочем, другие источники утверждают, что речь идет не о том же самом, а всего лишь о похожем чипе. Путаница же якобы возникла из-за похожей маркировки. Как бы там ни было, а упомянутое устройство обеспечивает 8 Гб оперативной памяти и частоту работы CPU 3,2 ГГц, чего вполне достаточно для любого современного электронного гаджета, в том числе и ПК.  



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