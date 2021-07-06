Умер один из первооткрывателей гравитационных волн академик Пустовойт

Ученый, один из первооткрывателей гравитационных волн, лауреат Государственной премии РФ академик Владислав Пустовойт скончался в понедельник на 85-м году жизни, сообщили в Научно-технологическом центре уникального приборостроения РАН.

Пустовойт стал лауреатом Госпремии РФ 2018 года в составе научного коллектива, предложившего приоритетные фундаментальные идеи и создавшего ряд инструментальных решений, которые позволили впервые экспериментально обнаружить гравитационные волны, передает РИА «Новости».