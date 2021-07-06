 

Умер один из первооткрывателей гравитационных волн академик Пустовойт

06.07.2021, 10:46, Новости дня
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Ученый, один из первооткрывателей гравитационных волн, лауреат Государственной премии РФ академик Владислав Пустовойт скончался в понедельник на 85-м году жизни, сообщили в Научно-технологическом центре уникального приборостроения РАН.

Пустовойт стал лауреатом Госпремии РФ 2018 года в составе научного коллектива, предложившего приоритетные фундаментальные идеи и создавшего ряд инструментальных решений, которые позволили впервые экспериментально обнаружить гравитационные волны, передает РИА «Новости».



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