 

Лукашенко счел санкции Запада шантажом в международном масштабе

06.07.2021, 10:46, Новости дня
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Применение Западом санкций в отношении Минска является шантажом в международном масштабе, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о противодействии санкционным мерам.

«По сути, использование ограничительных мер в качестве инструмента давления на суверенное государство – это беззаконие и шантаж в международном масштабе. Шантаж, который, напомню, в документах ООН и иных международных организаций осуждается как недопустимая мера», – сообщил Лукашенко, передает БелТА.

Он также поручил правительству выработать стратегию, которая позволит минимизировать эффект западных санкций и продолжить дальнейшее развитие страны. «Сегодня обсудим вопросы реагирования на ограничительные меры коллективного Запада в отношении нашей страны. Мы должны выработать стратегию, которая позволит минимизировать их эффект и продолжить свое развитие», – сказал Лукашенко.

«Я уже говорил: никаких разговоров о том, что мы можем где-то недобрать, сократить темпы, прирост нашей экономики. Об этом речи быть не может. Идет война», – подчеркнул президент.

Лукашенко заявил, что санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы РФ и Белоруссии. Также Лукашенко заявил о необходимости разработать стратегию интеграции белорусско-российского Союзного государства, например, до 2030 года, и наполнить ее конкретными проектами.



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