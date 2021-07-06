 

Власти Камчатки заявили об отсутствии данных о падении Ан-26 в море

06.07.2021, 10:46, Новости дня
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У властей Камчатки нет данных о падении пассажирского самолета Ан-26 в море, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Посадочная полоса устроена таким образом, что посадка идет со стороны моря. Но официально нет данных, что самолет упал в море», – сказали ТАСС в пресс-службе.

По словам источника в экстренных службах, поисковая группа не фиксировала сигналов радиомаяка пропавшего Ан-26. По его словам, поиск продолжается.

Летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана пассажирский самолет Ан-26 пропал днем 6 июля. На его борту находились 29 человек: 23 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров могла быть глава поселка Палана Ольга Махирева.

По данным экстренных служб, самолет мог упасть в море. На поиски направлены спасатели и поисковые группы на вертолетах, задействован Тихоокеанский флот. Происшествие могло произойти в результате ошибки пилотирования из-за плохой видимости. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил сформировать спецкомиссию для выяснения обстоятельств исчезновения самолета.

Представитель Камчатского авиационного предприятия заявил, что экипаж пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 был «абсолютно подготовленным», пилот летал в качестве командира около года. 



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