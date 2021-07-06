 

СТРАНА – комментатора Дмитрия Губерниева признали угрозой нацбезопасности Украины

06.07.2021, 10:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинское Министерство культуры по представлению СБУ внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Как пишет «СТРАНА», всего на данный момент в этом перечне находятся 204 человека.


Instagram

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Как пишет «СТРАНА», согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли также российский режиссер Олег Джураев, российская актриса и телеведущая Анна Пескова и российский актёр Роман Юрченко.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находятся 204 человека.

Как напоминает издание, ранее по представлению Службы безопасности Украины  в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, включили российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова. Вскоре после этого на сайте министерства культуры и информационной политики, из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, Киркорова убрали.

Исключение российского певца из «чёрного» списка в Минкульте пояснили соответствующим письмом СБУ, а в Службе безопасности Украины заявили, что направили его в связи с разъяснением Министерства культуры.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.03 / Марка Suzuki прибавила 7% в объеме реализации

20.10 / Экс-нардеп Лозинский, осужденный за убийство, баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины

01.02 / Кличко на открытии первого магазина IKEA в Украине: Наше многолетнее сотрудничество со шведской компанией дало результат

30.07 / Россия проводит масштабные морские учения в аннексированном Крыму

05.07 / “Они являются настоящими супергероями”. Зеленский заявил, что военным морякам из Крыма предоставят 70 квартир

14.01 / Twitter заблокировал страницу «Спутник V»

12.03 / Косюк выбыл, Новинский миллиардер. Forbes обновил рейтинг богатейших украинцев

27.06 / Роскосмос перечислил недостатки корабля Crew Dragon

22.09 / “Сокровищница секретов”. В СМИ попали данные о подозрительных транзакциях крупнейших мировых банков, в утечке упоминается Украина

16.09 / Правоэкстремизм в Восточной Германии становится всё популярней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика