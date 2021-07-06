CNN – «рецепт катастрофы» — эксперты предупредили об опасности проведения финальных матчей Евро-2020 в Лондоне

Проведение полуфиналов и финала Евро-2020 в Лондоне на стадионе «Уэмбли» может привести к росту числа случаев заражения COVID-19 по всей Великобритании, пишет CNN. Тем не менее в УЕФА настаивают, что проведение всех игр чемпионата Европы по футболу полностью соответствует правилам, установленным «компетентными местными органами здравоохранения».



Reuters

После победы сборной Англии над сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 английские болельщики говорят только о том, что «футбол возвращается домой», так как полуфиналы и финал чемпионата пройдут в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Тем не менее CNN предупреждает, что подобные масштабные мероприятия могут привести к росту числа заболевших коронавирусом.

Англия не выигрывала крупные международные соревнования с 1966 года, однако игры сборной по-прежнему привлекают внимание болельщиков — более 26 миллионов британцев наблюдали за игрой со сборной Украины по телевизору и онлайн.

Ожидается, что на полуфиналы и финал Евро-2020 будут допущены 60 тыс. болельщиков, которые для посещения игр должны будут следовать строгим правилам, включая получение отрицательного теста на COVID-19 или подтверждение получения двух доз вакцины от коронавируса.

Несмотря на жёсткие требования, проведение трёх крупнейших футбольных матчей в этом году оказалось под пристальным вниманием, так как в Великобритании зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с конца января — ежедневно в стране фиксируют около 25 тыс. заражений. Тем не менее смертность от коронавируса остаётся невысокой, что правительство объясняет эффективностью вакцины. В субботу в Великобритании было зарегистрировано 18 смертей по сравнению с 1 245 смертями 29 января.

На фоне роста числа заболевших, как в Соединённом Королевстве, так и в Европе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, член парламента Франции Паскаль Канфин призвал УЕФА и власти Великобритании пересмотреть вопрос о проведении полуфиналов и финала. Игры на стадионе «Уэмбли» Канфин назвал «рецептом катастрофы».

Премьер-министр Италии Марио Драги против того, чтобы Англия, где «происходит быстрый рост числа заболевших», принимала у себя финал чемпионата.

Старший офицер Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд предупредила, что нужно обратить внимание не только на ситуацию на стадионах. В частности, Смоллвуд призвала задуматься о том, как болельщики добираются до стадиона, и не отправятся ли они после матчей в «переполненные бары и пабы».

«Нельзя полностью исключить, что мероприятия и массовые сборища могут в конечном итоге привести к некоторому локальному увеличению числа случаев заболевания, но это касается не только футбольных матчей, но и любых других мероприятиях, которые сейчас разрешены в рамках смягчения мер, принятых компетентными местными властями», — заявил медицинский консультант на Евро-2020 доктор Даниэль Кох.

На прошлой неделе Финский институт здравоохранения и социального обеспечения сообщил, что число заболевших коронавирусом в Финляндии почти удвоилось за неделю, «в основном из-за футбольных болельщиков, вернувшихся из России» после игры со сборной РФ 16 июня в Санкт-Петербурге.

В Москве и Санкт-Петербурге зарегистрировано наибольшее число случаев заражения в целом по России. Впрочем, там не уточняют, связан ли всплеск заболеваемости в Санкт-Петербурге с матчами Евро-2020.

При этом в УЕФА подчеркивают, что меры, принятые в каждом из мест проведения Евро-2020, полностью соответствуют правилам, установленным «компетентными местными органами здравоохранения». Кроме того, там отмечают, что окончательное решение относительно количества болельщиков принимают находятся в ведении местных властей.

Как пишет CNN, футбол «вернётся домой» в Англию, однако есть все основания полагать, что это может сопровождаться ростом числа случаев COVID-19 по всей Великобритании.