 

В США полицейские хотели безопасно уничтожить изъятые фейерверки, а устроили взрыв с 17 пострадавшими

06.07.2021, 9:32, Новости дня
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Полицейские получили сообщение, что местный житель без необходимой лицензии хранит на своем заднем дворе фейерверки. По приезду они обнаружили у него 500 коробок с магазинными фейерверками и 140 самодельных.

Общий вес всех фейерверков составлял 14,5 тонн, а хранились они в ненадлежащих для этого условия, в частности, находились близко к грилю.

Когда полицейские и саперы начали разбирать устройства, оказалось, что некоторые из самодельных фейерверков опасно перевозить. Поэтому они решили уничтожить их в специальном бронированном грузовике, предназначенном для контролированных взрывов.

Однако во время организованного подрыва взорвалась вся спецмашина правоохранителей, а мощный радиус взрыва повредил дома в окрестностях и ранил 17 правоохранителей и гражданских.

Сейчас мужчину задержали, его обвиняют перевозки взрывчатых веществ без лицензии. Максимальный срок наказания по этому обвинению – 10 лет в федеральной тюрьме.

WATCH: Sky9 was overhead when police attempted to detonate a stash of illegal fireworks that ended in an explosion in the 700 block of East 27th Street in South L.A. https://t.co/KpWiAEoyqv pic.twitter.com/UbIXLDoZjh

— CBS Los Angeles (@CBSLA) July 1, 2021

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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