Теща президента Таджикистана умерла от коронавируса

Теща президента Таджикистана Эмомали Рахмона Узбекби Асадуллоева умерла в больнице от коронавируса, сообщают СМИ.

«Мать супруги президента Таджикистана Эмомали Рахмона скончалась от коронавируса. Известно, что днями ранее 88-летняя Узбекби Асадуллоева была госпитализирована с симптомами коронавируса в клинику Мансурова при Институте гастроэнтерологии в Душанбе. Асадуллоева была матерью не только первой леди страны Азизамох Асадуллоевой, но и председателя «Ориенбанка» Хасана Асадуллозоды», – сообщил источник Sputnik Таджикистан.

Ранее сообщалось, что российский режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса.