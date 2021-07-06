 

Началась эвакуация людей из подтопленных домовладений Джубги

06.07.2021, 2:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края подтопленными оказались около 150 придомовых территорий, спасатели эвакуируют 88 человек, сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

«В районе населенного пункта Джубга выпало порядка 170 мм осадков. Подтоплены 150 придомовых территорий. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю проводит эвакуацию населения с подтопленных домовладений (88 человек)», – приводит текст сообщения ТАСС.

Уточняется, что ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю переведено в режим чрезвычайной ситуации, развернут телефон горячей линии, организована работа психологов.

Напомним, в понедельник в Сочи из-за последствий ливней объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. Шторм повредил в городе около 30 пляжей. В реках Хорота и Мацеста фиксируется критический уровень воды, жителей призвали собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Тем временем федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.06 / Для большинства украинцев карантин никак не повлиял на количество потребляемого ими алкоголя – опрос

18.02 / Виторган о жене, умершей от рака: Мы боролись за Аллочку три года. Проходит год – вроде все нормально. Выходим на сцену, играем. Все в порядке. Но бах!.. Это печаль вечная

01.07 / Германия объяснила переговоры с США по «Северному потоку – 2» заботой об Украине

23.04 / США исключили Турцию из программы производства истребителей F-35

25.10 / «Академик Черский» направился в сторону недостроенного участка «Северного потока – 2»

15.09 / Зеленский попросил Австрию передумать насчет «Северного потока – 2»

02.05 / В Харьковской области ребенку петардой оторвало два пальца – медики

23.06 / Нардеп Кабаченко: Если из-за “зеленого” акциза в арбитражах будет 10 исков, мы можем забыть об иностранных инвестициях на территории Украины

05.01 / Украина выделила Хорватии 20 млн грн гуманитарной помощи

31.08 / Члены совета белорусской оппозиции назвали свою стратегию успешной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика