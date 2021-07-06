 

Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию на границе с Афганистаном

06.07.2021, 0:32, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию на таджикско-афганской границе, сообщила пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Лидерами выражен взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», – добавляется в сообщении.

В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» на территорию Таджикистана отступили более 1 тыс. афганских военных. Президент Таджикистана поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном.

В Кремле заявили, что Москва обеспокоена развитием обстановки в приграничных районах Афганистана на фоне вывода оттуда военных США.



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