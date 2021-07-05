 

Умерла итальянская певица Рафаэлла Карра

05.07.2021, 23:40, Новости дня
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Издание отметило, что ее считали символом Италии.

Карра родилась в 1943 году в Болонье, в 1960-м она дебютировала на телевидении. 

Актриса снялась во многих фильмах, сотрудничала с американским певцом Фрэнком Синатрой и итальянским актером Марчелло Мастроянни, сообщает Euronews.

Расцвет популярности певицы пришелся на 1970–1980-е годы. Наибольшую известность ей принесла песня A Far L’amore Comincia Tu, вошедшая в хит-парады многих стран.

16 ноября 2020 года The Guardian написала о Карре статью, назвав ее секс-символом Европы.

“Итальянская поп-звезда, которая научила Европу радости секса”, – отметило издание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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