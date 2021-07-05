 

Температура воздуха в Мурманске побила рекорд 49-летней давности

05.07.2021, 23:38, Новости дня
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Синоптики зафиксировали в Мурманске рекордную для июня на Крайнем Севере температуру – воздух прогрелся до 30,8 градуса, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

«По измерениям синоптиков на 18.00 5 июля, температура воздуха в Мурманске поднялась до 30,8 градуса», – приводятся данные Росгидромета ТАСС.

Как сообщила начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен, предыдущий суточный рекорд температуры в Мурманске был установлен в 1972 году (+30,8 градуса). Абсолютный максимум июля также принадлежит 1972 году, когда 9 июля воздух прогрелся до 32,9 градуса. Это уже третий летний суточный рекорд температуры воздуха в Мурманске в 2021 году. Два первых были побиты третьего (+27,2 градуса) и одиннадцатого (+27,4 градуса) июня.

В ночь с 5 на 6 июля в Мурманске и области температура воздуха не опустится ниже 20 градусов тепла. Во вторник и среду на Кольском полуострове тоже ожидается жаркая погода – до 32 градусов. Лишь в четверг, 8 июля, днем пройдет холодный атмосферный фронт с грозами и порывистым ветром, температура воздуха снизится до 22 градусов.

Напомним, в конце июня температура воздуха в Москве побила сразу несколько рекордов.



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