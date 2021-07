В Тбилиси отменили ЛГБТ-марш из-за протестов. В столкновениях пострадало более 50 журналистов

По последним данным полиции, за выявленные факты насилия задержаны восемь человек. Пострадало 55 человек, из них 53 – представители СМИ.

“Ведется расследование по ст. 187 Уголовного кодекса Грузии в связи с незаконными действиями, совершенными в офисе движения “Позор” и “Тбилиси прайд”, – говорится в сообщении.

most countries have angry groups ready to turn into vicious mobs — and it’s a key task for government not to let them do that; to stop them in their tracks as they gather; and certainly never-ever to incite them. Huge failure, no other words, by @GovernmentGeo today. pic.twitter.com/HbcwV3Coun

— Hans Gutbrod (@HansGutbrod) July 5, 2021

В результате беспорядков пострадали журналисты “Радио Свобода” Торнике Мандара и Дато Коридзе, сообщило “Эхо Кавказа”. Они находились у здания представительства ООН и выполняли профессиональные обязанности. Им повредили технику.

Journalists are abused in front of the police by the violent groups. The police are inactive. #Tbilisipride21 pic.twitter.com/4eanluHTzT

— Tbilisi Pride (@TbilisiPride) July 5, 2021

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о недопустимости насилия и осудила события в Тбилиси, пишет портал “Новости – Грузия”. Глава государства призвала всех действовать в рамках конституции и “не провоцировать насилие радикальными действиями”.

Представители ульраконсервативных и радикальных движений ворвались в офис «Тбилиси прайда», сняли ЛГБТ-флаг с балкона. Ранее они напали на журналистов и разогнали палатки оппозиционеров.#tbilisipride #georgia #lgbt pic.twitter.com/1jfqzKc7ro

— Эхо Кавказа (@ekhokavkaza) July 5, 2021

В итоге “Марш достоинства” отменили из-за опасений за безопасность его участников, сообщила “Русская служба ВВС”. Неправительственная организация “Тбилиси прайд” считает, что полицейские не реагируют на факты насилия. Один из основателей и активистов организации Тамаз Созашвили выложил в соцсети видео из офиса после разгрома.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства заявил, что считает проведение марша нецелесообразным, отметила радиостанция. При этом он обвинил в организацией акции “радикальную оппозицию во главе с экс-президентом страны Михаилом Саакашвили”.

