В киевском парке Партизанской славы утонул мужчина

Сообщение об инциденте поступило около 20.00.

“На место происшествия было направлено водолазное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели установили, что тело человека находится на расстоянии 7 м от берега. С помощью водолазно-спасательного снаряжения тело утонувшего было доставлено на берег”, – отметили в релизе.

Погибший – мужчина 1976 года рождения. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/4136962109717033

Контекст:

По данным ГСЧС, в июне в украинских водоемах погиб 201 человек, из них 35 – дети. Всего с начала года на водоемах страны утонуло 533 человека, из них 54 – дети.

За полдня 3 июля на украинских водоемах утонуло четыре человека. В ГСЧС призвали людей “одуматься и включать мозг”.

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