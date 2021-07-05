В Абхазии во время шторма утонул второй за сутки российский турист

Турист из РФ утонул во время шторма в Гагре, это второй россиянин, погибший в море за последние сутки, сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

По данным пресс-службы, в 17.45 мск поступило сообщение о том, что утонул житель Пятигорска. Отмечается, что туриста, пытавшегося спасти россиянина, едва удалось вытащить живым из моря, передает ТАСС.

В МЧС отметили, что до сих пор не найдено тело туриста из Саратова, утонувшего 4 июля около 22.00 мск в акватории Гагры.

По информации МЧС, в понедельник в 15.27 мск удалось спасти купавшихся в штормовом море жителя Ярославля и туриста из Набережных Челнов.

«МЧС Абхазии настоятельно просит граждан республики и гостей быть крайне осторожными, находясь на берегу штормящего моря, и ни в коем случае не предпринимать крайне рискованных и опасных попыток купаться в шторм», – подчеркивается в сообщении ведомства.

Напомним, сильный ураган обрушился на Абхазию. Большая часть страны осталась без света, ветер снес в Сухуме крышу гостиницы, повредил кровли домов и повалил множество деревьев.