В «Единой России» рассказали, как воспользоваться новыми мерами поддержки семей с детьми

Если семья с детьми подпадает сразу под несколько критериев для выплат, ей положено более одного пособия, отметила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина на вебинаре «Семейный онлайн-прием», который прошел на площадке «Единой России».

Меньше чем за неделю на новые выплаты беременным и одиноким родителям, которые ввели с 1 июля, поступило более 700 тысяч заявлений. Всего в этом году поддержкой от государства смогут воспользоваться порядка 410 тысяч женщин на ранних сроках беременности и более миллиона родителей детей в возрасте от 8 до 17 лет. Законодательно их обеспечила «Единая Россия», сообщается на сайте партии.

Как отметила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, в некоторых случаях семья с детьми может претендовать на получение сразу нескольких пособий. Например, одинокая мама воспитывает ребенка 6,5 лет, и ее семья – малообеспеченная. В такой ситуации сначала нужно обратиться за единовременной выплатой детям школьного возраста и будущим первоклассникам в размере 10 тыс. рублей, затем получить ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет, а через полтора года – за выплатой на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

«Таким образом, нуждающаяся малообеспеченная семья получит долгую системную постоянную поддержку», – объяснила Баталина.

Она добавила, что право на выплаты имеют люди как с постоянной, так и с временной регистрацией.

«Если у гражданина есть постоянная регистрация и нет никакой другой – то есть он живет там, где прописан – то выплата будет осуществляться по месту постоянной регистрации. Если женщина, вставшая на учет по беременности и родам, проживает не там, где она прописана, то мы предполагаем, что у нее есть временная регистрация. В этом случае, подавая заявление на портале «Госуслуги», она укажет ее, и Пенсионный фонд, запрашивая сведения из МВД, увидит в ответе постоянную и временную регистрацию», – разъяснила замминистра.

По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, количество обращений граждан к детскому омбудсмену за последний год выросло почти на 40%.

«Чаще всего вопросы касаются сбоев в деятельности различных ведомств. Проблемы, находящиеся «на пересечении» ведомств, в основном, и оказываются у нас. Потому что семья – это больше чем одно ведомство, больше чем одна задача – обучить ребенка, получить помощь в системе здравоохранения, социальные льготы, пособия и так далее», – подчеркнула она.

Одним из наиболее распространенных, по словам Кузнецовой, остается вопрос регистрации детей сирот – из-за ее отсутствия они часто не могут устроиться на работу.

«Хотелось бы запросить те региональные практики, которые успешно позволяют решить этот вопрос. Ответа для взрослых сирот сейчас законодательно нет. Он должен быть», – отметила она.

Также речь шла и о поддержке многодетных семей. Жительница Крыма рассказала о том, что не получает субсидию, поскольку ее ребенок учится на платном отделении вуза. Как отметила председатель движения «Совет Матерей» Татьяна Буцкая, сегодня каждый регион устанавливает собственные правила поддержки многодетных семей. В Крыму поддержка оказывается до 18-летия ребенка или до 23 лет при условии его обучения в вузе на бюджетной основе. «Совет Матерей», по ее словам, обратится к законодателям региона для изменения этого правила.

«Ребенок, который учится не на бюджетном месте, это дополнительная финансовая нагрузка для семьи. Мы обратимся к фракции «Единой России» в Госсовет Республики Крым, чтобы это вопрос был отдельно поднят. Чтобы они нашли его решение в помощь многодетным семьям», – сказала она.

Татьяна Буцкая напомнила, что сегодня в РФ нет единого понятия «многодетная семья». «Мы сейчас делаем все для того, чтобы закон о многодетных был принят», – резюмировала она.

Ранее председатель движения «Совет Матерей» Татьяна Буцкая рассказала, с какими проблемами сталкиваются нуждающиеся семьи в регионах при обращении за положенными им выплатами на детей.