МИД об “оружие из Украины”: Заявления Лукашенко должны проходить факт-чекинг

“Он [Лукашенко] любитель таких резонансных заявлений. Он говорит очень часто заголовками, которые сразу попадают в СМИ, – отметил Кулеба. – И, уверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один факт-чекинг, потому что это просто не соответствует действительности ни по каким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта”.

По мнению Кулебы, Украина не может полагаться на Беларусь под руководством Лукашенко. В частности, глава МИД считает, что Киев должен диверсифицировать поставки топлива из Беларуси.

При этом, по словам Кулебы, “продажа горючего Украине – важная составляющая экономики Беларуси”, поэтому “Лукашенко сейчас не стреляет себе в ногу, пытаясь как-то использовать этот рычаг”.

Контекст:

Лукашенко заявил 2 июля, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Он сказал, что в страну из Украины поступает “огромное количество оружия”.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что не получали от Беларуси официальных уведомлений, которые подтверждали бы закрытие границы с Украиной. В МИД Украины подчеркнули, что от перекрытия границы “пострадал бы прежде всего белорусский народ”.

Как отметили в ГПСУ, в первом полугодии украинские пограничники на границе с Беларусью задержали 27 единиц оружия, из них – ни единого огнестрельного. По данным ведомства, показатели Госпогранкомитета Беларуси еще ниже – за пять месяцев этого года в целом на въезд и выезд они задержали на границе с Украиной только четыре единицы оружия и 10 боеприпасов, все – в пунктах пропуска. “При обработке совместных отчетов по итогам 2020 года пограничники Беларуси констатировали уменьшение в отчетном периоде в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной”, – добавили в Госпогранслужбе.

Беларусь имеет с Украиной границу протяженностью почти 1,1 тыс. км. На границе размещено 12 пунктов пропуска, следует из информации на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

Украина с 26 мая решила прекратить авиасообщение с Беларусью. Это случилось после того, как белорусские спецслужбы сняли с самолета одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

От руководства Беларуси часто звучали обвинения в адрес Украины по поводу подготовки терактов и ввоза оружия. Так, 21 марта глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство обращалось в Офис генпрокурора Украины в связи с терактами, которые якобы планировали в Беларуси с украинской помощью, но его запросы проигнорировали. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал слова главы КГБ Беларуси “полной чушью”.

В ноябре 2020 года Лукашенко говорил, что против страны работают американские спецслужбы с “центрами в Киеве и Варшаве”. Кулеба на это отреагировал фейспалмом.

В декабре Лукашенко заявлял, что в Беларусь из Украины “везли тоннами оружие” для совершения терактов. Николенко тогда сказал, что мантра об “оружии из Украины” четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа.

—