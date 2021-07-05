Запад критикует Грузию за срыв марша ЛГБТ

Более 20 глав аккредитованных в Грузии дипломатических миссий выступили с резким осуждением событий 5 июля в Тбилиси, когда сотни радикалов сорвали гей-парад – «марш достоинства», информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Осуждаем нападения на гражданских активистов, представителей общественности, а также то, что представители власти и духовенства не осудили это», – сказано в совместном заявлении послов, большая часть которых поддерживала в последние дни инициативы ЛГБТ-сообщества.

Послы призвали строго наказать виновников. «Призываем всех лидеров Грузии и правоохранительные органы действовать быстро и защищать конституционные права граждан, журналистов. Призываем публично осудить насилие», – говорится в заявлении дипломатов.

Напомним, что с утра в понедельник сотни радикалов заняли центр Тбилиси, сорвав гей-парад. Они нападали на представителей ЛГБТ, но больше всего почему-то на журналистов. 4 представителя прессы госпитализированы, еще несколько серьезно пострадали.

На заседании правительства 5 июля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предложил организаторам перенести парад в другое место, так как «есть опасность гражданского противостояния». Однако сторонники ЛГБТ отказывались провести марш в другом месте, а потом вовсе отменили его, обвинив власти в происходящем.

Действия радикалов уже осудили власти Грузии и церковь.

Несмотря на отмену гей-парада, противники ЛГБТ решили не расходиться до полуночи. Они заняли территорию перед парламентом, где митингуют и танцуют.